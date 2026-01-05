"Мисс Украина" требует от СТБ вернуть ей 5 тысяч долларов после скандальных заявлений Цимбалюка

Участница проекта "Холостяк-14" София Шамия покинула шоу по собственному желанию. Из-за этого решения ей пришлось заплатить штраф телеканалу. Однако после последних заявлений Тараса Цимбалюка ее мнение по этому поводу изменилось.

"Мисс Украина 2023" отреагировала на первое интервью Тараса Цимбалюка после проекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее страницу в тредсе.

К слову Если бы у меня было право говорить, – победительница "Холостяка" смутила заявлением

Впервые после участия в шоу София Шамия назвала причину штрафа. Как объяснила команда СТБ, девушка должна была заплатить 5 тысяч долларов, потому что не попрощалась с Тарасом Цимбалюком лично. Но версии менялись: потом ей сказали, что это оплата за дополнительный съемочный день.

Интересно и то, что София Шамия – единственная участница "Холостяка" за все сезоны, которая оплатила штраф.

После интервью Тараса имею только одну просьбу: СТБ и проект "Холостяк", верните мои 5 тысяч долларов! К Тарасу у меня вопросов нет – это его выбор. Получается, ему можно публично говорить, что это был пиар и что никаких чувств не было. А мне уйти, не попрощавшись, нет?

– написала "Мисс Украина".

Модель добавила, что надеется, что больше ни одна девушка не примет участия в шоу.

Ранее на интервью Тараса Цимбалюка также жестко отреагировала Дарья Романец на своей странице в инстаграме. Она осталась шокированной заявлениями Тараса, ведь тот говорил ей лично, что не играет на проекте.

Что Тарас Цимбалюк рассказал в интервью?