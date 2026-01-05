Если бы у меня было право говорить, – победительница "Холостяка" смутила заявлением
- Победительницей 14 сезона "Холостяк" стала модель Надин Головчук, но отношения с Тарасом Цимбалюком не сложились.
- Надин высказалась о своих ощущениях в посте в Instagram, отметив, что история с Цимбалюком была красивая, но не искренняя.
14 сезон проекта "Холостяк" завершился. Победительницей стала модель из Хмельницкого Надин Головчук, но им с Тарасом Цимбалюком не удалось построить отношения после реалити-шоу.
После пост-шоу Головчук опубликовала серию фото с Цимбалюком и высказалась об отношениях с ним. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу модели.
Надин Головчук отметила, что фотографии с Тарасом Цимбалюком – как с Pinterest: "красивые, но какая у них подоплека, известно только двоим".
Красивая история была, но красоты мало, надо, чтобы было за что держаться. А искусственно создавать историю не об искренности, а чувства не игра,
– добавила она.
Победительница "Холостяка" призналась, что почувствовала влюбленность и разочарование одновременно. Она поблагодарила и за то, и за другое. Головчук подчеркнула, что "чувства никогда не врут".
Если бы у меня было право говорить, я бы нашла силы. Больно. Но после ливня всегда появляется радуга, а после темноты – солнце. А вам, дорогие, желаю двигаться по ощущениям, потому что они всегда указывают правильный путь. Мой путь в этой истории завершен. Но сердце открыто, потому что людьми мы есть только тогда, когда любим!,
– подытожила Надин.
Почему не сложились отношения между Цымбалюком и Головчук?
На пост-шоу Тарас Цимбалюк рассказал, что после "Холостяка" у него начались съемки в фильме, поэтому не удавалось часто видеться с Надин. По словам актера, во время последних встреч они закрывались друг от друга. Мужчина понимал, что они пытаются "искусственно что-то запустить".
Участие в проекте сильно повлияло на эмоциональное состояние Головчук. Модель призналась, что не имела ресурса на построение отношений. Однако она поблагодарила Тараса за общую историю.
В интервью Еве Коршик, которое вышло 4 декабря, Цимбалюк вспомнил, что после проекта они с Надин разъехались и поддерживать связь, переписываясь. Так, актер понял, что нет смысла тратить время друг друга.