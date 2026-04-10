Его до сих пор смотрят миллионы: в чем феномен шоу "Холостяк"
- Популярность шоу "Холостяк" объясняется желанием зрителей видеть романтические истории и яркие эмоции, а также благодаря мемам и скандалам, которые активно обсуждаются.
- Проект "Холостяк" является адаптацией международного шоу The Bachelor, которое началось в 2002 году, и в Украине стартовало в 2011 году, выпустив 14 сезонов с разными главными героями.
Зрители только начали оправляться от скандального 14-го сезона романтического реалити "Холостяк" с участием Тараса Цимбалюка, как бессменный ведущий проекта Григорий Решетник уже анонсировал подготовку нового сезона.
Несмотря на немалую волну хейта, шоу до сих пор остается одной из самых обсуждаемых программ на украинском телевидении. В чем же заключается феномен "Холостяка" – разобралась ведущая Мила Еремеева на ютуб-канале "Феномен UA".
Мила Еремеева объяснила популярность шоу очень просто. Во-первых, людям хочется красивых историй любви – с романтикой, свиданиями и яркими эмоциями, которых часто не хватает в повседневной жизни.
Во-вторых, "Холостяк" – это еще и сплошные мемы: необычные ситуации, смешные реакции участников и даже абсурдные моменты быстро превращаются в шутки, которые активно вируссятся в сети.
Также не стоит забывать о скандалах – интриги, ссоры и слезы еще долго после эфира не дают покоя зрителям.
Здесь (На "Холостяке", – 24 Канал) рождаются истории, о которых зрители говорят неделями. Кто с кем вместе, кто кого подставил, кто расплакался на камеру – все это вызывает море эмоций и обсуждений,
– отметила ведущая.
И, в конце концов, "Холостяк" – это просто guilty pleasure. Мы понимаем, что там много преувеличения, но все равно смотрим, потому что это интересно и немного забавно.
Для контекста! Guilty pleasure – это деятельность, приносящая удовольствие, но за которую может быть стыдно.
Что известно о "Холостяке"?
- В оригинале проект называется The Bachelor и появился в начале 2000-х. Первый сезон вышел в 2002 году на телеканале ABC, после чего формат быстро стал популярным и его начали адаптировать в разных странах.
- Сейчас "Холостяк" снимают в десятках стран – от Европы до Австралии и Латинской Америки. Каждая страна адаптировала шоу под свою культуру, но главная идея остается той же: найти любовь через телевизионное соревнование с розами.
- В Украине проект стартовал в марте 2011 года на телеканале СТБ и выходит до сих пор. Первым главным героем стал Максим Чмерковский. Всего у нас вышло 14 сезонов и главными героями были и танцоры, и пилоты, и бизнесмены, и актеры, и даже ветеран.
- Многие участницы после проекта признавались, что съемки – настоящее испытание. Съемочные дни могут длиться от 12-16 часов и иногда затягиваться до 30. На несколько месяцев они фактически выпадают из привычной жизни и полностью сосредотачиваются на одном человеке. И все это – в условиях постоянной конкуренции, которая только усиливает напряжение, ревность и конфликты, что впоследствии видят зрители на экране.
- Кстати, телеведущий Григорий Решетник в 2025 году защитил докторскую диссертацию на тему "Холостяк" как феномен аудиовизуальной культуры, где описал механику создания шоу и влияние продюсеров на участников.