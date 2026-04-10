Его до сих пор смотрят миллионы: в чем феномен шоу "Холостяк"

Зрители только начали оправляться от скандального 14-го сезона романтического реалити "Холостяк" с участием Тараса Цимбалюка, как бессменный ведущий проекта Григорий Решетник уже анонсировал подготовку нового сезона.

Несмотря на немалую волну хейта, шоу до сих пор остается одной из самых обсуждаемых программ на украинском телевидении. В чем же заключается феномен "Холостяка" – разобралась ведущая Мила Еремеева на ютуб-канале "Феномен UA".

Вас также может заинтересовать После заявлений о давлении и угрозах: пиарщица Тополи прокомментировала громкий скандал с журналисткой

Мила Еремеева объяснила популярность шоу очень просто. Во-первых, людям хочется красивых историй любви – с романтикой, свиданиями и яркими эмоциями, которых часто не хватает в повседневной жизни.

Во-вторых, "Холостяк" – это еще и сплошные мемы: необычные ситуации, смешные реакции участников и даже абсурдные моменты быстро превращаются в шутки, которые активно вируссятся в сети.

Также не стоит забывать о скандалах – интриги, ссоры и слезы еще долго после эфира не дают покоя зрителям.

Здесь (На "Холостяке", – 24 Канал) рождаются истории, о которых зрители говорят неделями. Кто с кем вместе, кто кого подставил, кто расплакался на камеру – все это вызывает море эмоций и обсуждений,

– отметила ведущая.

И, в конце концов, "Холостяк" – это просто guilty pleasure. Мы понимаем, что там много преувеличения, но все равно смотрим, потому что это интересно и немного забавно.

Для контекста! Guilty pleasure – это деятельность, приносящая удовольствие, но за которую может быть стыдно.

