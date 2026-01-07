Нашли любовь вне проекта: какие победительницы "Холостяка" вышли замуж

14 сезон шоу "Холостяк" завершился. Тарас Цимбалюк и победительница Надин Головчук не вместе после проекта. Это не стало удивлением, ведь большинству пар действительно не удается построить отношения, когда камеры выключаются.

"Холостяк" может быть важной частью жизни для его участников, однако это точно не конец истории. Многие из тех девушек, которые победили в проекте, впоследствии все-таки нашли свою любовь. 24 Канал расскажет о звездах шоу, которые вышли замуж и построили семью.

Смотрите также Участница "Холостяка-14" рассказала, как папа спас ее от Тараса Цимбалюка

Александра Шульгина

Саша Шульгина – первая победительница проекта "Холостяк". Она попыталась построить отношения с Максимом Чмерковским, однако пара разошлась. Сейчас Александра живет в США. В 2022 году она обручилась с избранником, которого называет своим другом души и Суперменом.

Пара не сообщала о свадьбе: праздник решили отложить из-за войны. Однако Шульгина называет любимого своим мужем, а в конце 2025 призналась, что взяла его фамилию. Супруги воспитывают двух дочерей.



Саша Шульгина с семьей / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

Елена Ряснова

Вторым "Холостяком" был Фрэнсис Романов. Его отношения с победительницей длились полгода. В 2015 году Алена вышла замуж за запорожского бизнесмена Сергея Тутова, у пары родилось двое детей.

Сейчас Елена Тутова не слишком активна в соцсетях. Судя по ее фейсбуку, после начала полномасштабного вторжения она переехала в Швейцарию.



Елена Ряснова с семьей / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

Анна Козырь

Анна Козырь победила в сезоне с "Холостяком" Андреем Искорневым. Однако отношения не сложились, ведь мужчина закрутил роман с другой участницей.

В 2019 году Анна переехала в ОАЭ и вышла замуж. Сейчас она проживает в Киеве, воспитывает дочь и учит игре на гитаре.



Анна Козырь с семьей / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

Анна Селюкова

Константин Евтушенко, который был "Холостяком" в 4 сезоне, после выхода проекта женился. Однако его избранницей не стала ни одна из участников шоу. Анна Селюкова впоследствии вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова.



Анна Селюкова с мужем / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

Марина Кищук

Модели не удалось построить отношения с футболистом Сергеем Мельником. Но в 2021 году она нашла любовь и вышла замуж за программиста Олега Ивонина. Пара познакомилась на Бали. Сейчас женщина проживает в Майами. Однако в одном из последних видео на странице Марина сообщила, что имеет за плечами два развода.

Иванна Гончарук

Победительница "Холостяка-8" через несколько лет после проекта вышла замуж за киберспортсмена Павла Забокрицкого. Они сыграли свадьбу в Грузии, в 2022 году на свет появилась их дочь Стефания. Сейчас женщина живет в Португалии и ведет блог о материнстве.

Добавим, паре из "Холостяка-9" удалось построить семью. Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились, у них родился сын. Однако впоследствии пара сообщила о разводе. Сейчас Даша Квиткова помолвлена с футболистом Владимиром Бражко.

Также свою семью уже строит победительница "Холостяка-13" с Александром Тереном – Инна Белень. Она помолвлена с любимым Иваном и готовится к рождению первенца. Пара планирует пожениться летом.