"Холостяк" може бути важливою частиною життя для його учасників, однак це точно не кінець історії. Чимало тих дівчат, які перемогли у проєкті, згодом все-таки знайшли своє кохання. 24 Канал розповість про зірок шоу, які вийшли заміж та побудували сім'ю.

Олександра Шульгіна

Саша Шульгіна – перша переможниця проєкту "Холостяк". Вона спробувала побудувати стосунки з Максимом Чмерковським, однак пара розійшлась. Зараз Олександра живе у США. У 2022 році вона заручилась з обранцем, якого називає своїм другом душі та Суперменом.

Пара не повідомляла про весілля: свято вирішили відкласти через війну. Однак Шульгіна називає коханого своїм чоловіком, а наприкінці 2025 зізналась, що взяла його прізвище. Подружжя виховує двох доньок.



Саша Шульгіна з сім'єю / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"

Олена Ряснова

Другим "Холостяком" був Френсіс Романов. Його стосунки з переможницею тривали пів року. У 2015 році Олена вийшла заміж за запорізького бізнесмена Сергія Тутова, у пари народилося двоє дітей.

Зараз Олена Тутова не надто активна у соцмережах. Судячи з її фейсбуку, після початку повномасштабного вторгнення вона переїхала до Швейцарії.



Олена Ряснова з сім'єю / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"

Анна Козир

Анна Козир перемогла у сезоні з "Холостяком" Андрієм Іскорнєвим. Однак стосунки не склалися, адже чоловік закрутив роман з іншою учасницею.

У 2019 році Анна переїхала в ОАЕ та вийшла заміж. Зараз вона проживає у Києві, виховує доньку та навчає гри на гітарі.



Анна Козир з сім'єю / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"

Анна Селюкова

Костянтин Євтушенко, який був "Холостяком" у 4 сезоні, після виходу проєкту одружився. Однак його обраницею не стала жодна з учасників шоу. Анна Селюкова згодом вийшла заміж за чемпіона світу з покеру Євгена Качалова.



Анна Селюкова з чоловіком / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"

Марина Кіщук

Моделі не вдалось побудувати стосунки з футболістом Сергієм Мельником. Та у 2021 році вона знайшла кохання і вийшла заміж за програміста Олега Івоніна. Пара познайомилась на Балі. Зараз жінка проживає у Маямі. Однак в одному з останніх відео на сторінці Марина повідомила, що має за плечима два розлучення.

Іванна Гончарук

Переможниця "Холостяка-8" через кілька років після проєкту вийшла заміж за кіберспортсмена Павла Забокрицького. Вони зіграли весілля у Грузії, у 2022 році на світ з'явилась їхня донька Стефанія. Зараз жінка живе у Португалії та веде блог про материнство.

Додамо, парі з "Холостяка-9" вдалось побудувати сім'ю. Нікіта Добринін та Даша Квіткова одружилися, у них народився син. Однак згодом пара повідомила про розлучення. Зараз Даша Квіткова заручена з футболістом Володимиром Бражком.

Також свою сім'ю вже будує переможниця "Холостяка-13" з Олександром Тереном – Інна Бєлєнь. Вона заручена з коханим Іваном та готується до народження первістка. Пара планує одружитися влітку.