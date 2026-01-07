"Холостяк" может быть важной частью жизни для его участников, однако это точно не конец истории. Многие из тех девушек, которые победили в проекте, впоследствии все-таки нашли свою любовь. 24 Канал расскажет о звездах шоу, которые вышли замуж и построили семью.

Александра Шульгина

Саша Шульгина – первая победительница проекта "Холостяк". Она попыталась построить отношения с Максимом Чмерковским, однако пара разошлась. Сейчас Александра живет в США. В 2022 году она обручилась с избранником, которого называет своим другом души и Суперменом.

Пара не сообщала о свадьбе: праздник решили отложить из-за войны. Однако Шульгина называет любимого своим мужем, а в конце 2025 призналась, что взяла его фамилию. Супруги воспитывают двух дочерей.



Саша Шульгина с семьей / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

Елена Ряснова

Вторым "Холостяком" был Фрэнсис Романов. Его отношения с победительницей длились полгода. В 2015 году Алена вышла замуж за запорожского бизнесмена Сергея Тутова, у пары родилось двое детей.

Сейчас Елена Тутова не слишком активна в соцсетях. Судя по ее фейсбуку, после начала полномасштабного вторжения она переехала в Швейцарию.



Елена Ряснова с семьей / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

Анна Козырь

Анна Козырь победила в сезоне с "Холостяком" Андреем Искорневым. Однако отношения не сложились, ведь мужчина закрутил роман с другой участницей.

В 2019 году Анна переехала в ОАЭ и вышла замуж. Сейчас она проживает в Киеве, воспитывает дочь и учит игре на гитаре.



Анна Козырь с семьей / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

Анна Селюкова

Константин Евтушенко, который был "Холостяком" в 4 сезоне, после выхода проекта женился. Однако его избранницей не стала ни одна из участников шоу. Анна Селюкова впоследствии вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова.



Анна Селюкова с мужем / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

Марина Кищук

Модели не удалось построить отношения с футболистом Сергеем Мельником. Но в 2021 году она нашла любовь и вышла замуж за программиста Олега Ивонина. Пара познакомилась на Бали. Сейчас женщина проживает в Майами. Однако в одном из последних видео на странице Марина сообщила, что имеет за плечами два развода.

Иванна Гончарук

Победительница "Холостяка-8" через несколько лет после проекта вышла замуж за киберспортсмена Павла Забокрицкого. Они сыграли свадьбу в Грузии, в 2022 году на свет появилась их дочь Стефания. Сейчас женщина живет в Португалии и ведет блог о материнстве.

Добавим, паре из "Холостяка-9" удалось построить семью. Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились, у них родился сын. Однако впоследствии пара сообщила о разводе. Сейчас Даша Квиткова помолвлена с футболистом Владимиром Бражко.

Также свою семью уже строит победительница "Холостяка-13" с Александром Тереном – Инна Белень. Она помолвлена с любимым Иваном и готовится к рождению первенца. Пара планирует пожениться летом.