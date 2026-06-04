Нашли свое счастье: кто из героев "Холостяка" стал многодетным отцом
У немалого количества бывших главных героев проекта "Холостяк" уже сложилась личная жизнь. Они нашли вторую половинку, завели детей, а некоторые уже даже получили официальный статус многодетного отца.
К примеру, сегодня стало известно, что Иракли Макацария, которого до сих пор считают лучшим холостяком за все сезоны, в третий раз стал отцом. Его любимая жена родила дочь. Поэтому 24 Канал решил рассказать, кто еще из всех сезонов "Холостяка" воспитывает троих детей.
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Иракли Макацария
После участия в проекте мужчина еще долго искал свою вторую половинку. И в 2022 году наконец это произошло. Иракли женился на грузинке Лизе Чичуа, которая моложе его на 17 лет.
Через год у супругов родился сын Георгий. В соцсетях звездный отец часто делится совместными фотографиями со своим отпрыском и отмечает, что горд быть папой сына.
В 2025 году на свет появилась дочь Нина. Лицо девочки родители до сих пор не показали.
Еще в прошлом году супруги сообщили, что они в ожидании рождения третьего ребенка. А сегодня бывший холостяк опубликовал в соцсетях сообщение, где на фото видно руку новорожденного малыша. Девочку назвали Кето Макин.
Максим Чмерковский
Танцор был первым главным героем украинской адаптации проекта "Холостяк". На шоу он так и не нашел своей любви, однако в 2016 году все же женился на австралийской танцовщице Пете Маргатройд.
Интересный факт! Ранее Чмерковский говорил, что считает участие в проекте "Холостяк" "самой большой ошибкой в жизни". Мужчине не понравилось то, что он должен был обниматься и целоваться с разными девушками и при этом построить серьезные отношения с одной.
До свадьбы у Пети и Максима родился сын.
За годы супружеской жизни родилось трое сыновей – Шай, Рио и Милан Максим. Самый младший мальчик родился в июле 2024 года.
Константин Евтушенко
Поклонники проекта "Холостяк" хорошо помнят этого героя, ведь сезон с его участием стал одним из самых скандальных. Во время просмотра все задавали вопросы, почему мужчина не поцеловал ни одну девушку, а впоследствии выяснилось, что за пределами шоу его ждала невеста.
После финала "Холосятяка", очевидно, что у него не сложились отношения с победительницей, ведь Евтушенко женился на олимпийской чемпионке Наталье Добринской.
В декабре 2014 года у пары родился сын Дерек. За годы супружеской жизни у них еще родилось двое детей. От так, сегодня пара в статусе многодетных родителей.
Кстати, новым "Холосятком" в этом году стал Вячеслав Кравцов – украинский баскетболист. Ранее он был в отношениях с Элиной Руденко – украинской моделью, "Мисс Тернополь" и "Вице-мисс Украина-2015". Они даже поженились и на свет появилась дочь Мелисса. Сегодня супруги официально разведены.