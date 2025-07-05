Солист хора "Гомон" признался, хочет ли записать песню со Степаном Гигой

Хор "Гомон", выступая во Львовском органном зале, получил известность, в частности, благодаря перепеву песни Степана Гиги "Этот сон". Однако лично состав хора не общался с украинской звездой.

Об этом 24 Каналу рассказал дирижер и солист львовского хора "Гомон" Вадим Яценко, отметив, что они открыты к предложениям и коллабораций. В общем "Гомон" исполняет песни и других известных звезд Украины.

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О коллаборации со Степаном Гигой

По словам дирижера и солиста хора "Гомон", Львовский органный зал честно работает со всеми аспектами, поэтому подписал договор с организацией, которая занимается авторскими правами. По его мнению, роялти Степан Гига получает. Однако лично с хором он не контактировал.

Мы открыты к любым экспериментам. Если сам господин Степан выйдет к нам с таким предложением (записать песню – 24 Канал), то мы ее обязательно будем рассматривать,

– сказал он.

Яценко отметил, что идея петь песню Гиги возникла в прошлом году. Он наткнулся на YouTube-канал музыканта Евгения Маляревского, который перепевал украинские песни, в том числе и "Этот сон".

"Я ему позвонил и попросил ноты. Он любит петь для мужского хора. Мы их немного переделали, потому что у нас смешанный хор. И запустили это в программу", – поделился он.

Дирижер и солист хора "Гомон" добавил, что они выполняют не только песни Гиги, но и Владимира Ивасюка, Квитки Цисык и тому подобное.

Кстати, 7 лет назад Яценко участвовал 7 лет назад в "Голосе страны" ради опыта. Там он был вынужден давать интервью и комментарии на русском языке, о чем его попросила представительница команды проекта.