Хор "Гомін" спел скорбные колядки на полях почетных захоронений во Львове

Вчера, 25 декабря, львовский муниципальный хор "Гомін" провел Скорбную коляду на полях почетных захоронений во Львове. Там похоронены украинские защитники и защитницы, которые уже не смогут праздновать Рождество с нами.

Об этом сообщили в Львовском городском совете, передает 24 Канал. Уже второй год подряд во Львове проходит Скорбная коляда.

Хор "Гомін" подготовил специальный репертуар скорбных колядок. На полях почетных захоронений артисты спели как древние колядки, так и новые, которые создали уже во время российско-украинской войны.

Мы много ездим по миру, популяризируем украинскую музыку, но понимаем: есть вещи важнее. И это событие – одно из них,

– сказал художественный руководитель коллектива Вадим Яценко.

Городской голова Львова Андрей Садовый опубликовал в инстаграме видео, как хор "Гомон" исполняет скорбные колядки. На мероприятии присутствовала и дочь убитой языковеда Ирины Фарион, София Семчишин-Особа, которая потеряла мужа на войне. Василий Особа погиб 6 октября 2024 года на Северском направлении.

Считаю, что память – это самое ценное, что мы имеем. Это свидетельство, что о нас не забывают и помнят, даже тогда, когда тебе кажется, что ты один. А на самом деле с тобой целый город,

– отметила она.

Скорбная коляда состоялась на Лычаковском кладбище – на полях почетных захоронений №76, №67, №86а и №87. Она также прозвучит на Голосковском кладбище.

Хор "Гомін" завершил европейский тур