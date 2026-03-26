Хорватская группа перепела хит Русланы Wild Dances: звезда Евровидения-2004 не сдержала эмоций
- Хорватская группа LELEK исполнила кавер на хит Русланы Wild Dances, что вызвало эмоциональную реакцию певицы.
- LELEK – женская фолк-поп группа, что представит Хорватию на Евровидении-2026 с песней Andromeda.
Представительницы Хорватии на Евровидении-2026 исполнили легендарный хит Русланы Wild Dances, вернув слушателей в 2004 год.
Видео выступления LELEK появилось на официальной инстаграм-странице песенного конкурса.
Интересно Легендарная колаба: ведущий "Николая погоды" сделал прогноз для нового шоу Жени Яновича
В ролике видно, как Инка Вечерина Перушич, Юдита Шторга, Корина Оливия Рогич, Лара Бртан и Марина Рамляк исполняют кавер на песню, с которой Руслана одержала победу на Евровидении-2004.
Украинская певица не осталась равнодушной и прокомментировала выступление.
Вы не просто исполнили песню – вы ее действительно почувствовали. Дух Карпат, эта первобытная горная энергия... все это присутствовало. Так приятно слышать это через ваши голоса. А ваш украинский звучит так естественно,
– написала исполнительница.
Что известно о LELEK?
- Это женская фолк-поп группа, основана в 2024 году. На Евровидении-2026 LELEK представлять Хорватию с песней Andromeda.
- Представительницы Хорватии выступят в первом полуфинале, 12 мая, а Украина с LELÉKA будет выступать во второй половине второго полуфинала, который состоится 14 мая. Гранд-финал конкурса состоится 16 мая, где определят победителя Евровидения-2026.
- Заметим, что названия украинской и хорватской группы очень похожи. Издание "Фокус" предполагает, что зрители могут запутаться из-за схожести названий и ненароком проголосовать за другого конкурсанта.