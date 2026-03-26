Хорватская группа перепела хит Русланы Wild Dances: звезда Евровидения-2004 не сдержала эмоций

Представительницы Хорватии на Евровидении-2026 исполнили легендарный хит Русланы Wild Dances, вернув слушателей в 2004 год.

Видео выступления LELEK появилось на официальной инстаграм-странице песенного конкурса.

В ролике видно, как Инка Вечерина Перушич, Юдита Шторга, Корина Оливия Рогич, Лара Бртан и Марина Рамляк исполняют кавер на песню, с которой Руслана одержала победу на Евровидении-2004.

Украинская певица не осталась равнодушной и прокомментировала выступление.

Вы не просто исполнили песню – вы ее действительно почувствовали. Дух Карпат, эта первобытная горная энергия... все это присутствовало. Так приятно слышать это через ваши голоса. А ваш украинский звучит так естественно,

– написала исполнительница.

Руслана отреагировала на кавер группы LELEK / Скриншот из инстаграма

Что известно о LELEK?