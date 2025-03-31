Сложно сказать, – Кондратюк оценил шансы группы Ziferblat на победу на Евровидении-2025
- Игорь Кондратюк оценил шансы группы Ziferblat на победу на Евровидении-2025 как неопределенные, считая их песню сложной для того, чтобы быть шлягером.
- Кондратюк заметил, что их шансы может снизить профессиональное жюри, но надеется на поддержку зрителей.
Продюсер Игорь Кондратюк оценил шансы группы Ziferblat на победу на Евровидении-2025. По его мнению, коллектив был самым "продвинутым" на нынешнем Национальном отборе.
В то же время Кондратюк считает, что Нацотбор на Евровидение-2025 был "не очень яркий". Об этом он заявил в интервью Янине Соколовой, пишет Show 24.
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У меня претензия к Ziferblat только одна. Я не хотел бы, чтобы в их названии фигурировала буква "Z". Можно ее переделать на немецкий лад. "Z" сейчас – это просто моветон стопроцентно, однозначный,
– сказал Игорь Кондратюк.
Журналистка Янина Соколова спросила у продюсера, как он оценивает шансы группы Ziferblat на победу на Евровидении-2025, на что Кондратюк ответил, что ему "сложно сказать".
У них достаточно сложная, для того, чтобы быть шлягером, песня. Там несколько раз меняется темп, несколько раз там какие-то бриджи. Она интересная с точки зрения музыкальной, и они ребята неплохие, но я буду удивлен, если они поднимутся высоко,
– заметил продюсер.
Игорь Кондратюк считает, что шансы группы Ziferblat может "занизить" профессиональное жюри. Однако он надеется, что за Украину проголосуют зрители – как это традиционно происходит последние три года.
Группа Ziferblat на Евровидении-2025
- Напомним, что группа Ziferblat победила на Национальном отборе на Евровидение-2025 с песней Bird of Pray. Члены жюри отдали им 9 баллов, а зрители – 10.
- Группа Ziferblat будет выступать в первом полуфинале Евровидения-2025 под номером 5 (13 мая). Второй полуфинал состоится 15 мая, а гранд-финал – 17 мая.