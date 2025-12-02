Игорь Кондратюк назвал размер своей пенсии
- Игорь Кондратюк рассказал, что его пенсия составляет около 10 тысяч гривен, а живет он на накопления.
- Кроме того, Виталий Козловский отдал многомиллионный долг продюсеру.
Игорь Кондратюк рассекретил размер своей пенсии. Также продюсер рассказал, на какие деньги живет.
Подробностями Кондратюк поделился в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Тоже интересно Кондратюк прокомментировал конфликт Поляковой с Общественным, который возник из-за Нацотбора-2026
Игорь Кондратюк признался, что размер его пенсии составляет около 10 тысяч гривен. Кроме того, продюсер живет на накопления.
Я хорошо зарабатывал. У меня было много передач. У меня закрытая декларация, это абсолютно легальная вся история. Это просто живые деньги. Я, как Уоррен Баффет (американский инвестор, филантроп – 24 Канал), – вышел в кэш. Причем очень давно (смеется – 24 Канал),
– отметил Кондратюк.
Также продюсер напомнил, что Виталий Козловский отдал ему многомиллионный долг.
Он закрыл этот свой позорный гештальт,
– отметил Кондратюк.
Интервью с Игорем Кондратюком: смотрите видео онлайн
Напомним, что Козловский разорвал контракт с Кондратюком в 2012 году. Он потерял права на исполнение песен, созданных во время сотрудничества с продюсером, однако продолжал их петь, поэтому на Виталия подали в суд.
Ранее Козловский делился, как ему удалось закрыть долг перед бывшим продюсером. Артист признался, что продал квартиру покойного отца, мама поддержала решение сына.
Виталий рассказал, что долг состоял из двух частей – это выплата по решению судов и выкуп прав на старые песни. В то же время певец не назвал суммы.
Какой размер пенсии у других украинских звезд?
Павел Зибров рассказывал, что получает от государства 8 тысяч 500 гривен. По словам народного артиста Украины, у Аллы Кудлай на тысячу гривен больше пенсия.
Летом этого года Иво Бобу поделился, что его пенсия выросла. Раньше мужчина получал 5 тысяч гривен, а теперь вдвое больше.
В 2024 году Иван Попович признался, что получает 5 тысяч гривен. По словам певца, такая же пенсия у его коллеги – Василия Зинкевича.