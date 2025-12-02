Ігор Кондратюк назвав розмір своєї пенсії

Ігор Кондратюк розсекретив розмір своєї пенсії. Також продюсер розповів, на які гроші живе.

Подробицями Кондратюк поділився у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Теж цікаво Кондратюк прокоментував конфлікт Полякової із Суспільним, який виник через Нацвідбір-2026

Ігор Кондратюк зізнався, що розмір його пенсії становить близько 10 тисяч гривень. Крім того, продюсер живе на накопичення.

Я добре заробляв. У мене було багато передач. У мене закрита декларація, це абсолютно легальна вся історія. Це просто живі гроші. Я, як Воррен Баффет (американський інвестор, філантроп – 24 Канал), – вийшов у кеш. При чому дуже давно (сміється – 24 Канал),

– зазначив Кондратюк.

Також продюсер нагадав, що Віталій Козловський віддав йому багатомільйонний борг.

Він закрив цей свій ганебний гештальт,

– зазначив Кондратюк.

Інтерв'ю з Ігорем Кондратюком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Козловський розірвав контракт з Кондратюком у 2012 році. Він втратив права на виконання пісень, створених під час співпраці з продюсером, однак продовжував їх співати, тож на Віталія подали до суду.

Раніше Козловський ділився, як йому вдалося закрити борг перед колишнім продюсером. Артист зізнався, що продав квартиру покійного батька, мама підтримала рішення сина.

Віталій розповів, що борг складався з двох частин – це виплата за рішенням судів і викуп прав на старі пісні. Водночас співак не назвав суми.

Який розмір пенсії в інших українських зірок?