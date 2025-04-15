Игорь Кондратюк назвал победителя "Караоке на майдане", которого считает самым талантливым

В легендарной программе "Караоке на майдане" приняли участие множество украинских исполнителей, которые сейчас являются суперпопулярными. Ведущий шоу Игорь Кондратюк поделился, кто из всех выпускников шоу, является самым талантливым.

По мнению Игоря Кондратюка, самый талантливый выпускник "Караоке на майдане" – Павел Табаков. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на BLIK.ua.

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Игорь Кондратюк объяснил, почему считает Павла Табакова одним из лучших победителей проекта. Продюсер напомнил, что Табаков – единственный, кто выиграл на шоу "Шанс" и "Голос страны".

Не хочу никого обидеть, но назову Пашу Табакова. Он является самодостаточным музыкантом и певцом. С приличным авторским репертуаром. Также Паша написал несколько мюзиклов. У него есть детская творческая школа во Львове,

– рассказал Кондратюк.

По словам продюсера, у некоторых победителей талант-шоу были перерывы или паузы в творчестве, а о других зрители уже забыли. Тогда как Павел Табаков творит музыку постоянно.

"Также отмечу Надю Дорофееву, Евгения Турчинова, Наталью Валевскую.... Нет, было много талантливых!" – добавил Игорь Кондратюк.

Где сейчас Павел Табаков

После победы в шоу "Шанс" Павел Табаков продолжил развивать сольную карьеру. Он является автором шести альбомов. Сейчас музыкант активно дает благотворительные концерты и участвует в аукционах, где собирают средства для военных. К слову, его дочь пошла по стопам отца и тоже занимается музыкой.

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