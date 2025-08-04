Игорь Кондратюк сообщил, что стал жертвой мошенников. Кто-то собирает средства от имени продюсера.

Кондратюк призвал подписчиков быть осторожными. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на его фейсбук.

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Какой-то подонок хакнул мой номер и в вайбере собирает средства от моего имени. Это мошенничество. Не ведитесь! Все мои сборы я объявляю только здесь, в фейсбуке, на двух своих страницах,

– написал Кондратюк.

В комментариях продюсер отметил, что уже удалил вайбер. Также Кондратюк подчеркнул, что у него была включена двухэтапная аутентификация, однако это не помогло.

Игорь Кондратюк сообщил о мошенниках / Скриншот из фейсбука

Кто еще из звезд стал жертвой мошенников?

Напомним, весной Ксения Мишина сообщила, что мошенники действуют от ее имени.

"Друзья, сейчас мне здесь присылают сообщения, что мое лицо используют в мошеннических целях. Как всегда, сбросьте деньги, все эти манипуляции. Я не знаю, уже годами каждый блогер рассказывает вам, что нельзя никогда доверять незнакомым людям, бросать куда-то деньги, вестись на такие манипуляции, и все равно", – сказала актриса.

Мишина отметила, что никогда не просит у подписчиков деньги. Однако все равно нашлись люди, которые доверились мошенникам.