Отец и брат – в России, а Ласточкин – в ВСУ: что известно о жизни звезды "Лиги смеха"

Игорь Ласточкин – популярный украинский юморист, актер и телеведущий. Блестящая карьера в КВН и на телевидении сделала его настоящей звездой. Однако сегодня мужчина принял решение сменить концертные костюмы на военную форму.

Родился юморист в Шикменте, Казахстан. Когда парню было 7 лет, его семья переехала в Ташкент. С юного возраста Игорь уже работал. Он освоил профессии официанта, грузчика, выпекал и продавал сладкие пирожные, качал бензин на бензоколонке. Узнавайте в материале Show 24, как у Ласточкина складывалась карьера комика, почему он оборвал связи с родней и что известно о службе в ВСУ.

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Карьера юмориста, ведущего и актера

Позже Игорь переехал в Украину и поступил в Государственную металлургическую академию по специальности химическая технология топлива и углеродных носителей. Параллельно с учебой внимание студента привлекло участие в КВН. Он прошел путь от студенческой лиги до участия в различных днепровских командах. В 2008 году стал частью коллектива сборная Днепропетровска "Днепр". Отметим, что команду хорошо знали и в России, ведь она участвовала в российском КВН.

Сборная Днепропетровска "Днепр"/ Фото "Дядя Жора Company"

Коллектив участвовал в проекте "Лига смеха", Игорь Ласточкин стал ведущим "Рассмеши комика", снимался в комедийных шоу "Страна У", "Сказки У", а затем стал тренером в "Лиге смеха".

В 2018 году вместе с танцовщицей Илоной Гвоздевой победил в проекте "Танцы со звездами". Позже актер и юморист сделал заявление, что продает свой кубок победителя, чтобы помочь больному мальчику, у которого диагностировали лейкоз.

Личная жизнь

В студенческие годы Ласточкин познакомился со своей будущей женой Анной. Пара поженилась в 2011 году, а через три года у них родился сын Радмир.

Игорь Ласточкин с женой / Фото из инстаграма юмориста

Сын Игоря Ласточкина / Фото из инстаграма ведущего

Как рассказывал шоумен в 2022 году, его отец и брат живут в России. Муж разорвал с ними связи.

Сейчас вообще с ними не общаюсь. С братом у нас такие отношения – он звонит, лишь бы только занять деньги. Чем бы он не занимался, он, так сказать, неуспешный человек, потому что он лентяй,

– признался Ласточкин.

Игорь вспомнил и историю из детства, отметив, что его отец часто выпивал, а дома устраивал беспорядок. В 2015 году комик лечил мужчину от алкозависимости, вложив в это много денег. Отец артиста вылечился.

"Он вылечился, уже четвертый год не употребляет алкоголь. Но он это делал такое длительное время, что кажется, от мозга там ничего не осталось. Он не употребляет, но он сразу же подсел на пропаганду и каждый день мне присылал ссылки на каких-то "экспертов", российских политологов. Я его спрашивал, зачем он присылает мне эту п*рашу?", – рассказывал Игорь.

Когда Россия начала полномасштабную войну ни брат, ни отец не поинтересовались у Ласточкина как он.

Они молчали, вообще не писали. Я на вторую или на третью неделю написал: "Вы, бл*ть, твари! Вам вообще пофиг, что здесь происходит? Что со мной?". Они мне сказали, что мама сказала мне не писать. Потому что она сразу поняла, что я здесь всех их хочу разорвать за их бездействие и трусость,

– вспомнил комик.

Чем сегодня занимается Игорь Ласточкин

В 2023 году юморист признался, что живет на сбережения. Кстати, часть из отложенных денег Ласточкин перечислил на нужды ВСУ. Он говорил, что при необходимости может зарабатывать руками, ведь никакая работа его не пугает.

Мне безразлично, где работать. Меня такие времена не пугают. Думают, может я звезда и не пойду работать на простую работу. Я вообще этого не чураюсь, не боюсь. Официантом я работал, на стройке работал. Могу чинить все, что надо. Быстро устроюсь монтажником водоснабжения. Могу паять трубы. Что хотите, то и буду делать,

– без шуток заявил Игорь Ласточкин.

Интересно, что семья юмориста ранее выехала в США, чтобы сын Радмир полноценно учился в американской школе. "Я им дал какие-то деньги на первое время, жена может устроиться на работу, ребенок бесплатно учится, и им дают фудкарты. В принципе этого хватает", – рассказал актер.

На днях стало известно, что Игорь мобилизовался в армию.

Сложные времена рождают сильных людей!

– написал комик.

Игорь Ласточкин мобилизовался / Фото из инстаграма Игоря Ласточкина

Украинская военнослужащая Ангелина Безотосная написала, что имеет честь быть с Ласточкиным в одной бригаде. Известно, что она служит в 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр". Очевидно, там сейчас проходит службу и Игорь Ласточкин.