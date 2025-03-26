Игорь Ласточкин намекнул, в какой бригаде и на каком направлении служит

В конце февраля стало известно, что юморист Игорь Ласточкин пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Тренер "Лиги смеха" намекнул, в какой бригаде и на каком направлении служит.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Владимира Черняка. В ролике, который он опубликовал на своей странице, Ласточкин показался в военной форме.

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На видео комик и ведущий Владимир Черняк обратился к звезде "Лиги смеха": "Я извиняюсь, а вы же Игорь Ласточкин? Артист? А где сейчас выступаете?", на что юморист ответил: "В "93 квартале Холодный Яр". Вероятно, имея в виду, что служит в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный Яр".

Отметим! Ранее военнослужащая 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр" Ангелина Безотосная написала, что имеет честь служить с юмористом в одной бригаде.

Когда же Черняк спросил у Ласточкина, есть ли где-то концерты, тот ответил: "На Донбассе". Вероятно, именно на этом направлении он сейчас служит.

В конце видео ведущий поблагодарил Игоря Ласточкина и его побратимов за службу и передал авто.

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