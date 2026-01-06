6 января, 16:00
Поседел и отрастил бороду: как за время службы изменился звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин
Основні тези
- Игорь Ласточкин, актер и юморист, служит в ВСУ, изменил свой образ, отрастив густую бороду и поседев.
- Известно, что Ласточкин служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", работая с беспилотными авиационными комплексами.
Украинский актер, юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин служит в Вооруженных силах Украины, поэтому довольно редко выходит на связь.
На днях же он вышел в инстаграм-сторис, где показал, как сейчас выглядит. Военный изменил свой привычный образ. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ласточкина.
Известный юморист обновил прическу. Кроме того, он отрастил густую бороду. На фото также видно, что его волосы значительно поседели.
Что известно о службе Игоря Ласточкина в ВСУ?
- О мобилизации юморист сообщил в феврале 2025 года.
- Судя по видео из инстаграма Ласточкина, он проходит службу в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
- В видео на ютуб-канале "Канал Выходного Дня" военный рассказал, что работает с беспилотными авиационными комплексами (БпАК). Кроме того, он отметил, что больше всего в новой деятельности ему нравится возможность учиться новому.