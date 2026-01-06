По этому случаю звездный отец показал совместное фото с мальчиком. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Владимира Ращука.

Военный впервые полностью показал лицо Яремы.

Три месяца моей Вселенной. Сынок, люблю бесконечно,

– написал Владимир под фото.

Напомним, что малыш родился 5 октября 2025 года. В интервью изданию OBOZ.UA жена Ращука, Виктория Билан, рассказывала, что их сын – желанный, планируемый ребенок. Актриса с любимым шли к этому много лет.

Что известно о Владимире Ращуке?