По этому случаю звездный отец показал совместное фото с мальчиком. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Владимира Ращука.
Военный впервые полностью показал лицо Яремы.
Три месяца моей Вселенной. Сынок, люблю бесконечно,
– написал Владимир под фото.
Напомним, что малыш родился 5 октября 2025 года. В интервью изданию OBOZ.UA жена Ращука, Виктория Билан, рассказывала, что их сын – желанный, планируемый ребенок. Актриса с любимым шли к этому много лет.
Что известно о Владимире Ращуке?
- Актер родом из Мариуполя. Популярность к нему пришла после роли в криминальном детективе "Отделе 44".
- С начала полномасштабного вторжения Владимир присоединился к Силам Обороны Украины. Он служит в батальоне "Свобода" бригады наступления Национальной Гвардии Украины "Рубеж".
- Ращук участвовал в освобождении Киевской области, в боях на Бахмутском направлении и воевал в других горячих точках. За свою военную службу получил Орден "За мужество" III степени и нагрудный знак "За доблестную службу".
- Несмотря на большую войну, Владимир не оставил актерскую карьеру. Он появился в сериалах "Позывной "Тамада", "Пограничники" и в фильмах "Конотопская ведьма", "Каховский объект".
- Кроме сына, Виктория и Владимир Ращук имеют старшую дочь Екатерину.