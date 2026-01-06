Днями ж він вийшов в інстаграм-сторіс, де показав, який зараз має вигляд. Військовий змінив свій звичний образ. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ласточкіна.
Відомий гуморист оновив зачіску. Крім того, він відростив густу бороду. На фото також видно, що його волосся значно посивіло.
Як змінився Ігор Ласточкін / Фото з OBOZ.UA та інстаграму гумориста
Що відомо про службу Ігоря Ласточкіна в ЗСУ?
- Про мобілізацію гуморист повідомив у лютому 2025 року.
- З огляду на відео з інстаграму Ласточкіна, він проходить службу у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
- У відео на ютуб-каналі "Канал Вихідного Дня" військовий розповів, що працює з безпілотними авіаційними комплексами (БпАК). Крім того, він зазначив, що найбільше в новій діяльності йому подобається можливість навчатися нового.