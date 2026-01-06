На днях же он вышел в инстаграм-сторис, где показал, как сейчас выглядит. Военный изменил свой привычный образ. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ласточкина.

Вас также может заинтересовать Известный актер-воин впервые показал лицо 3-месячного сына: фото, которые умиляют до слез

Известный юморист обновил прическу. Кроме того, он отрастил густую бороду. На фото также видно, что его волосы значительно поседели.

Как изменился Игорь Ласточкин / Фото с OBOZ.UA и инстаграма юмориста

Что известно о службе Игоря Ласточкина в ВСУ?

  • О мобилизации юморист сообщил в феврале 2025 года.
  • Судя по видео из инстаграма Ласточкина, он проходит службу в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
  • В видео на ютуб-канале "Канал Выходного Дня" военный рассказал, что работает с беспилотными авиационными комплексами (БпАК). Кроме того, он отметил, что больше всего в новой деятельности ему нравится возможность учиться новому.