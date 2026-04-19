Считался пропавшим без вести: в боях под Авдеевкой погиб режиссер Игорь Малахов

На фронте погиб украинский режиссер Игорь Малахов. Долгое время он считался пропавшим без вести.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил кинорежиссер Владимир Тихий.

Игорь Малахов погиб 29 декабря 2023 года в боях под Авдеевкой – возле села Степное. К этому времени защитник считался пропавшим без вести, его идентифицировали по ДНК.

Церемония прощания с режиссером состоится во вторник, 21 апреля, в Киеве. В 10:00 на Майдане Независимости начнется минута молчания, далее память Малахова почтят возле Оболонской РГА.

В 11:30 начнется отпевание в Храме святых апостолов Павла и Петра возле Берковецкого кладбища. Похоронят павшего военного на Аллее славы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Малахова.

Напомним, что вчера в Киеве попрощались со стендап-комиком Артуром Петровым. Церемония состоялась на Майдане Независимости возле Монумента. Провести мужчину в последний путь пришли его родные, близкие, военнослужащие и коллеги, в частности Сергей Липко и Василий Байдак.

Петров погиб 18 марта во время эвакуации раненых в поселке Купянск-Узловой Харьковской области, о чем сообщила его жена в фейсбуке. Стендап-комик присоединился к войску в апреле прошлого года, последние месяцы служил в 43-й отдельной механизированной бригаде.

