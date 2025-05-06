Блогер Игорь Пустовит сделал предложение любимой: романтическое фото пары

Блогер Игорь Пустовит сообщил, что сделал предложение любимой. Его невесту зовут Виктория.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Пустовита. Блогер поделился трогательным фото, как делал предложение Виктории.

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Игорь Пустовит признался, что переживал целый день перед тем, как делать предложение любимой. Блогер сказал девушке, что у них будет фотосессия для одного заведения, поэтому утром Виктория поехала делать прическу и макияж.

Пустовит также поделился, что накануне на улице было жарко, а в день предложения выпал дождь.

Игорь Пустовит рассказал, как готовился к предложению / Видео из инстаграма блогера

В сториз Игорь распространил фото, на котором стоит на одном колене и протягивает любимой кольцо. Виктория сказала "да".

Игорь Пустовит сделал предложение любимой / Скриншот из инстаграма

Что известно о личной жизни Игоря Пустовита

Напомним, что Игорь Пустовит был женат на известной блогерше Саше Бо. В этом браке родилось два сына: Даниил и Евгений. В 2021 году супруги развелись. Их разрыв был довольно скандальным. В инстаграме блогеры показывали идеально картинку, а реальность оказалась далеко не такой.

Впоследствии Саша Бо второй раз вышла замуж. Ее избранником стал стоматолог Платон Тарнавский. В 2023 году блогерша в третий раз стала мамой – у супругов родилась дочь Вера.

Игорь Пустовит некоторое время после развода состоял в отношениях с блогершей Линой Сидор.

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