Известный блогер Игорь Пустовит в третий раз станет отцом

Украинский блогер Игорь Пустовой в третий раз станет отцом. Его жена Виктория беременна.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Виктории Пустовит.

Вас также может заинтересовать Защищают Украину: кто из детей украинских знаменитостей служит в армии

Блогер опубликовала видео с любимым на фоне новогодней елки, где они показывают снимок УЗИ. Супруги появились в ролике в белых образах и видно беременный животик женщины.

Самый важный итог года,

– написала Виктория.

В комментариях пару поздравляют с такой счастливой новостью.

Для справки! Ранее Игорь Пустовит шесть лет был в браке с блогером Сашей Бо. Супруги воспитывают двух сыновей – Даниила и Евгения. Для Виктории это будет первый ребенок. Девушка на 13 лет моложе мужа.

Что известно об отношениях Виктории и Игоря Пустовитов?