Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Виктории Пустовит.
Самый важный итог года,
– написала Виктория.
В комментариях пару поздравляют с такой счастливой новостью.
Для справки! Ранее Игорь Пустовит шесть лет был в браке с блогером Сашей Бо. Супруги воспитывают двух сыновей – Даниила и Евгения. Для Виктории это будет первый ребенок. Девушка на 13 лет моложе мужа.
Что известно об отношениях Виктории и Игоря Пустовитов?
- Блогеры познакомились в соцсетях – мужчина обратил внимание на девушку в тиктоке и первым написал ей. Сначала общение было онлайн, а после Нового года они встретились лично. Уже в феврале Игорь публично подтвердил отношения с Викторией.
- Девушка жила в Киеве, поэтому пара виделась редко, но впоследствии Виктория переехала в Ивано-Франковск.
- В мае 2025 года Игорь сделал предложение Виктории, а уже летом они официально поженились.