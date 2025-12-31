Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Вікторії Пустовіт.
Найважливіший підсумок року,
– написала Вікторія.
У коментарях пару вітають з такою щасливою новиною.
Для довідки! Раніше Ігор Пустовіт шість років був у шлюбі з блогеркою Сашею Бо. Подружжя виховує двох синів – Данила та Євгена. Для Вікторії це буде перша дитина. Дівчина на 13 років молодша від чоловіка.
Що відомо про стосунки Вікторії та Ігоря Пустовітів?
- Блогери познайомилися у соцмережах – чоловік звернув увагу на дівчину в тіктоці й першим написав їй. Спочатку спілкування було онлайн, а після Нового року вони зустрілися особисто. Уже в лютому Ігор публічно підтвердив стосунки з Вікторією.
- Дівчина жила в Києві, тож пара бачилася рідко, але згодом Вікторія переїхала до Івано-Франківська.
- У травні 2025 року Ігор освідчився Вікторії, а вже влітку вони офіційно одружилися.