Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Вікторії Пустовіт.

Вас також може зацікавити Захищають Україну: хто з дітей українських знаменитостей служить у війську

Блогерка опублікувала відео з коханим на тлі новорічної ялинки, де вони показують знімок УЗД. Подружжя з'явилося у ролику в білих образах і видно вагітний животик жінки.

Найважливіший підсумок року,
– написала Вікторія.

У коментарях пару вітають з такою щасливою новиною.

Для довідки! Раніше Ігор Пустовіт шість років був у шлюбі з блогеркою Сашею Бо. Подружжя виховує двох синів – Данила та Євгена. Для Вікторії це буде перша дитина. Дівчина на 13 років молодша від чоловіка.

Що відомо про стосунки Вікторії та Ігоря Пустовітів?

  • Блогери познайомилися у соцмережах – чоловік звернув увагу на дівчину в тіктоці й першим написав їй. Спочатку спілкування було онлайн, а після Нового року вони зустрілися особисто. Уже в лютому Ігор публічно підтвердив стосунки з Вікторією.
  • Дівчина жила в Києві, тож пара бачилася рідко, але згодом Вікторія переїхала до Івано-Франківська.
  • У травні 2025 року Ігор освідчився Вікторії, а вже влітку вони офіційно одружилися.