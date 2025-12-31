Укр Рус
31 грудня, 17:30
Відомий блогер Ігор Пустовіт утретє стане батьком

Софія Хомишин
Основні тези
  • Український блогер Ігор Пустовіт втретє стане батьком, його дружина Вікторія вагітна.
  • Вікторія Пустовіт та Ігор Пустовіт познайомилися в соцмережах і одружилися влітку 2025 року.

Український блогер Ігор Пустові втретє стане батьком. Його дружина Вікторія вагітна.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Вікторії Пустовіт.

Блогерка опублікувала відео з коханим на тлі новорічної ялинки, де вони показують знімок УЗД. Подружжя з'явилося у ролику в білих образах і видно вагітний животик жінки. 

Найважливіший підсумок року,
– написала Вікторія.

У коментарях пару вітають з такою щасливою новиною. 

Для довідки! Раніше Ігор Пустовіт шість років був у шлюбі з блогеркою Сашею Бо. Подружжя виховує двох синів – Данила та Євгена. Для Вікторії це буде перша дитина. Дівчина на 13 років молодша від чоловіка. 

Що відомо про стосунки Вікторії та Ігоря Пустовітів? 

  • Блогери познайомилися у соцмережах – чоловік звернув увагу на дівчину в тіктоці й першим написав їй. Спочатку спілкування було онлайн, а після Нового року вони зустрілися особисто. Уже в лютому Ігор публічно підтвердив стосунки з Вікторією.
  • Дівчина жила в Києві, тож пара бачилася рідко, але згодом Вікторія переїхала до Івано-Франківська.
  • У травні 2025 року Ігор освідчився Вікторії, а вже влітку вони офіційно одружилися.