Відомий блогер Ігор Пустовіт утретє стане батьком

Український блогер Ігор Пустові втретє стане батьком. Його дружина Вікторія вагітна.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Вікторії Пустовіт.

Блогерка опублікувала відео з коханим на тлі новорічної ялинки, де вони показують знімок УЗД. Подружжя з'явилося у ролику в білих образах і видно вагітний животик жінки.

Найважливіший підсумок року,

– написала Вікторія.

У коментарях пару вітають з такою щасливою новиною.

Для довідки! Раніше Ігор Пустовіт шість років був у шлюбі з блогеркою Сашею Бо. Подружжя виховує двох синів – Данила та Євгена. Для Вікторії це буде перша дитина. Дівчина на 13 років молодша від чоловіка.

Що відомо про стосунки Вікторії та Ігоря Пустовітів?