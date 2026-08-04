Известные блогеры Игорь и Виктория Пустовиты крестили дочь: трогательные кадры с таинства

Блогеры Игорь и Виктория Пустовиты крестили свою дочь Дарью.

Кадрами из таинства супруги поделились в инстаграме.

Крещение состоялось в Ивано-Франковске, где сейчас проживает семья. На опубликованном видео можно увидеть трогательные моменты церемонии, а также крестных родителей маленькой Дарии.

Пусть вера, любовь и Божья милость всегда будут рядом с тобой, доченька,

– написали Игорь и Виктория.

Игорь и Виктория Пустовиты крестили дочь. Смотрите видео:

Дарья стала первым общим ребенком супругов. Для Виктории девочка является первенцем, тогда как Игорь уже воспитывает двух сыновей – Данила и Евгения – от предыдущего брака с блогершей Сашей Бо.

История любви Игоря и Виктории Пустовит

Блогер случайно наткнулся на страницу будущей жены в TikTok, после чего написал ей. Сначала они только переписывались, но впоследствии встретились лично, и именно тогда между ними зародились отношения.

В мае 2025 года Игорь сделал предложение любимой, а уже через несколько месяцев, в августе, пара официально поженилась. 18 июня 2026 года у Игоря и Виктории родилась дочь.

Добавим, что накануне первенца окрестил известный учитель Руслан Игоревич.