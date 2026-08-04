Кадрами з таїнства подружжя поділилося в інстаграмі.

Хрещення відбулося в Івано-Франківську, де нині проживає родина. На опублікованому відео можна побачити зворушливі моменти церемонії, а також хрещених батьків маленької Дарії.

Нехай віра, любов і Божа ласка завжди будуть поруч із тобою, донечко,

– написали Ігор та Вікторія.

Ігор та Вікторія Пустовіти похрестили доньку. Дивіться відео:

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Дарія стала першою спільною дитиною подружжя. Для Вікторії дівчинка є первістком, тоді як Ігор уже виховує двох синів – Данила та Євгена – від попереднього шлюбу з блогеркою Сашею Бо.

Історія кохання Ігоря та Вікторії Пустовіт

Блогер випадково натрапив на сторінку майбутньої дружини у TikTok, після чого написав їй. Спершу вони лише листувалися, однак згодом зустрілися особисто, і саме тоді між ними зародилися стосунки.

У травні 2025 року Ігор освідчився коханій, а вже через кілька місяців, у серпні, пара офіційно одружилася. 18 червня 2026 року народилася донечка пари.

Додамо, що напередодні первістка похрестив відомий вчитель Руслан Ігорович.