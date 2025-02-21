Граймс заявила, что Илон Маск игнорирует проблемы со здоровьем их ребенка: "Это срочно"

Певица Граймс обратилась к Илону Маску относительно здоровья их ребенка. Артистка заявила, что миллиардер игнорирует ее звонки, поэтому была вынуждена написать об этом публично.

Граймс обратилась к бывшему мужу Илона Маска в его соцсети Х в четверг, 20 февраля. Однако сообщения исполнительницы впоследствии исчезли, пишет 24 Канал со ссылкой на People.

К слову 26-летняя писательница заявила, что родила Илону Маску 13-го ребенка

По словам Граймс, она не может достучаться до Илона Маска относительно "медицинского кризиса" у их ребенка. Она не уточнила, о ком из потомков идет речь, и что именно произошло.

Пожалуйста, отреагируй на проблемы со здоровьем у нашего ребенка. Мне жаль делать это публично, но игнорировать эту ситуацию больше недопустимо. Если ты не хочешь со мной разговаривать, пожалуйста, назначь кого-то, кто сможет, чтобы мы могли двигаться дальше в урегулировании этой проблемы. Это срочно, Илона,

– заявила певица.



Граймс о проблемах ребенка со здоровьем / Скриншот из соцсети Х

Граймс пожаловалась, что Илон Маск игнорирует ее сообщения, письма и звонки.

"Наш ребенок останется с инвалидностью на всю жизнь, если он не ответит как можно скорее. Поэтому мне нужно, чтобы он, черт возьми, ответил. Если мне придется применить публичное давление, то, считаю, это он и есть", – добавила артистка.

Напомним, 53-летний Илон Маск и певица Граймс имеют трех общих детей: 4-летнего X Æ A-12, 3-летнюю Эксу Дарк Сидириэль и 2-летнего Техно Механикус. Ранее Граймс раскритиковала бывшего партнера за то, что он взял сына в Белый дом.