Об этом случае Илона рассказала в инстаграм-сторис. Хореограф призналась, что после пережитого считает 13 октября своим вторым днем рождения.

Звезда "Танцев со звездами" ехала на работу, когда неподалеку украинские военные пытались сбить вражеский беспилотник. По словам Гвоздевой, "Шахед" находился настолько близко к ее машине, что она видела опасность прямо перед собой.

Сегодня по праву могу сказать, что это мой второй день рождения,

– написала танцовщица.

Несмотря на опасную ситуацию, Гвоздева сумела не растеряться за рулем. Однако как только она остановила автомобиль, почувствовала, как ее тело начало сильно дрожать. Из-за стресса хореографу было трудно взять себя в руки, поэтому она решила позвонить мужу.

Позвонила мужу, который помог мне успокоиться, просто отвлекая меня другими разговорами,

– поделилась артистка.

Илона Гвоздева / фото из инстаграма

После разговора с любимым Илона все же продолжила свой путь на работу. Там у нее были занятия по танцам. По словам хореографа, физическая активность, дыхательные упражнения и общение помогли ей постепенно успокоиться и оправиться от пережитого.

Сейчас с Гвоздевой все в порядке. Своим опытом она также напомнила о важности поддержки близких в сложные моменты.

А тем временем Джамала сравнила ночи в Киеве во время войны с фильмом "Птичий короб". Ведь певица каждую ночь сталкивается с неопределенностью и страхом перед новыми обстрелами.