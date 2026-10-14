Про цей випадок Ілона розповіла в інстаграм-сторіс. Хореографка зізналася, що після пережитого вважає 13 жовтня своїм другим днем народження.

Зірка "Танців з зірками" їхала на роботу, коли поблизу українські військові намагалися збити ворожий безпілотник. За словами Гвоздьової, "Шахед" перебував настільки близько до її машини, що вона бачила небезпеку просто перед собою.

Сьогодні по праву можу сказати, що це мій другий день народження,

– написала танцівниця.

Попри небезпечну ситуацію, Гвоздьова змогла не розгубитися за кермом. Однак щойно вона зупинила автомобіль, відчула, як її тіло почало сильно тремтіти. Через стрес хореографці було важко опанувати себе, тож вона вирішила зателефонувати чоловікові.

Подзвонила чоловіку, який допоміг мене стабілізувати, просто відволікаючи іншими розмовами,

– поділилася артистка.

Ілона Гвоздьова / фото з інстаграму

Після розмови з коханим Ілона все ж продовжила свій шлях на роботу. Там у неї були заняття з танців. За словами хореографки, фізична активність, дихальні вправи та спілкування допомогли їй поступово заспокоїтися й оговтатися від пережитого.

Наразі з Гвоздьовою все гаразд. Своїм досвідом вона також нагадала про важливість підтримки близьких у складні моменти.

А тим часом Джамала порівняла ночі в Києві під час війни з фільмом "Пташиний короб". Адже співачка щоночі стикається з невідомістю та страхом перед новими обстрілами.



