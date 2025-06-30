Во время концерта: лидер Imagine Dragons поцеловал флаг 122 бригады ТрО и показал знак победы
- Лидер Imagine Dragons, Дэн Рейнольдс, во время концерта поднял флаг 122 бригады ТрО и продемонстрировал знак победы, поддерживая Украину.
- Imagine Dragons напоминают о важности мира и поддерживают Украину во время мирового тура LOOM.
Группа Imagine Dragons на протяжении всего концертного тура по Европе не забывает о поддержке Украины. На очередном выступлении он поднял флаг 122 бригады ТрО и показал знак победы.
Видео с концерта Imagine Dragons стало вирусным в социальных сетях. Его опубликовали на странице 122 отдельной бригады ТрО, передает Show 24.
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Лидер группы Дэн Рейнольдс во время выступления поднял и повесил флаг Одесской бригады на стойку микрофона, показав публике жест победы и мира. Зрители взорвались овациями, а музыкант поцеловал флаг и вернул его людям.
Во время концерта Imagine Dragons солист группы Дэн Рейнольдс поднял флаг нашей бригады – символический жест поддержки, который не оставил равнодушным ни одного украинца. Показал знак победы, поцеловал флаг и вернул его. Во время выступления сине-желтый флаг еще не раз появлялся на сцене – как напоминание всему миру, что Украина борется,
– отметили в бригаде.
Лидер Imagine Dragons поддержал Украину: видео
Как Imagine Dragons поддерживают Украину
- Группа Imagine Dragons сейчас находится в мировом туре LOOM. С начала полномасштабного вторжения музыканты напоминают о важности мира и не забывают о войне в Украине, всячески поддерживая наш народ.
- На концертах в Европе украинцы часто передают на сцену сине-желтый флаг, а лидер коллектива Дэн Рейнольдс каждый раз поднимает его, в частности, во время исполнения трека Believer. Так было на выступлениях в Милане, Цюрихе, Таллинне.
- Интересно, что на концерте в Будапеште группа снова проявила солидарность с Украиной, но на этот раз оригинальным способом. В завершение песни в воздухе замаячили синие и желтые конфетти – цвета украинского флага.