Инаугурация изнутри: внучка Дональда Трампа показала эксклюзивные кадры с церемонии и бала

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа. На событии присутствовала его семья, в том числе и 17-летняя внучка Кай.

Девушка показала, что происходило за кулисами инаугурации. Она сняла влог с события. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Кай Трамп.

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Так, Кай поделилась, что провела 18 часов на каблуках, посетив церковную службу, церемонию присяги в Капитолии и Белый дом.

В Белом доме девушка обратила внимание зрителей на оформление комнат. Как оказалось, каждая из них имеет свой цвет. Например, есть зеленый, синий и красный залы. Кай отметила, что была в резиденции президента США около 20 раз.

Также во влоге она показала, как прошел инаугурационный бал. Девушка станцевала медленный танец с отцом рядом с дедушкой. Внучка Дональда Трампа призналась, что очень волновалась перед этим действом.

Влог Кай Трамп с инаугурации Дональда Трампа: смотрите видео онлайн

В ролике Кай Трамп также откровенно рассказала о чрезвычайном жизненном опыте, полученном за последнюю неделю. "Немного безумно, но точно запомнится", – призналась девушка.

На вопрос о ее отношении к президентству дедушки, 17-летняя девушка подчеркнула: для нее Дональд Трамп навсегда остается просто дедушкой, а не политическим деятелем.

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