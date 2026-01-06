Беременная победительница "Холостяка-13" чудом спаслась во время обстрела Харькова

2 января Инна Белень, победительница 13 сезона шоу "Холостяк", сообщила, что во время ракетного удара по Харькову под обстрел попала улица, на которой она живет. В момент атаки женщины не было дома.

Как она впоследствии рассказала, спастись ей, любимому и собаке помогло неожиданное решение, принятое накануне. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

Беременная Инна накануне вечером захотела устроить фотосессию. Уже на следующий день она вместе с любимым и собакой уехала из дома, и именно в это время произошел "прилет".

Повылетали окна даже напротив нашей квартиры, дома рядом повреждены. Мы не знали, сохранилась ли квартира и вещи, но первое, что мы с Ваней подумали: "Хорошо, что нас там не было". Я бы очень испугалась, малышу это бы навредило. Микки вообще таких звуков не знает,

– объяснила блогерша.

Инна Белень рассказала о "прилете" рядом с ее домом в Харькове / Скриншот из инсаграм-сторис

Добавим, что дом, где жила Инна с мужчиной и собакой, уцелел. Она показала кадры улицы, где находится ее квартира.

Что известно о ракетном обстреле Харькова 2 января?