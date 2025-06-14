Победительница "Холостяка-13" намекнула на расставание с бойфрендом

В конце мая победительница 13 сезона проекта "Холостяк" Инна Белень сообщила, что больше не одинока. Однако вчера волонтерка намекнула, что разошлась с бойфрендом.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Белень. Девушка намекнула, что отношения завершились в период, когда она решилась на пластическую операцию.

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На днях Инна Белень сообщила, что сделала пластику груди и подбородка. Так, у волонтерки поинтересовались, почему любимый не был рядом с ней в этот период. Девушка намекнула, что они больше не вместе.

К сожалению или к счастью, именно сложные ситуации, вроде операции, реабилитации, физического истощения, уязвимости очень четко показывают настоящее отношение. Когда ты не в платье, не с мейком, не в праздничном настроении сразу видно, кто с тобой ради тебя, а не ради картинки,

– ответила Белень.

Инна Белень намекнула на расставание с бойфрендом / Скриншот из инстаграма

Инна Белень намекнула, что уже холостячка / Скриншот из инстаграма

Однако пока Инна Белень официально не подтвердила разрыв с любимым. Также она не удалила совместные фото с ним.

Коротко о личной жизни Инны Белень