Победительница "Холостяка" отреагировала на слова Елены Мандзюк о ее "фиктивных" отношениях с Тереном

Блогер Елена Мандзюк заявила, что между Александром Тереном и победительницей "Холостяка" не было отношений, а Инна – "актриса". Белень впервые прокомментировала эти слова.

Инна Белень не стала делать публичных заявлений относительно слов Елены Мандзюк. Однако отреагировала на комментарии подписчиков в своем телеграм-канале, передает Show 24.

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Победительница "Холостяка" объяснила, почему не будет комментировать заявления блогера. Слова Елены Мандзюк она назвала "выдуманной историей" и "фантазиями".

Я не уделяю внимание вымышленным историям людей, с которыми не знакома лично. Я реагирую только на реальность, а не на фантазии. Не интересно,

– написала Инна Белень.

Также победительница реалити написала, что закрывает эту тему, потому что "не ведется на провокации".



Инна о заявлениях Мандзюк / Скриншот с телеграмм-канала Инны Белень



Инна о заявлениях Мандзюк / Скриншот из телеграмм-канала Инны Белень

Что сказала Елена Мандзюк