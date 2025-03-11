Победительница "Холостяка-13" ответила на слухи о романе с Вадимом Олейником

Победительница 13 сезона проекта "Холостяк" Инна Белень заговорила о личной жизни. Девушка пообщалась с подписчиками в инстаграме и ответила, свободно ли ее сердце.

Также она отреагировала на слухи о романе с певцом Вадимом Олейником. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Белень.

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Инна Белень призналась, что ее сердце свободно. К тому же она опровергла слухи о романе с Вадимом Олейником.

Я не в отношениях. У меня нет отношений. Мужа, любовника также. С Олейником романа нет, депутата на счету тоже. Кого мне там еще приписывали?,

– ответила девушка.

Инна Белень ответила, находится ли в отношениях / Скриншот из инстаграма

Отметим, что в конце февраля Инну Белень заподозрили в романе с Вадимом Олейником. Дело в том, что певец опубликовал фото с победительницей 13 сезона "Холостяка" в своем инстаграме.

Кроме того, Белень призналась, что хотела бы влюбиться и иметь "надежное плечо рядом".

И я не буду подогревать никакие слухи или делать провокации, я просто выставлю фото и напишу, что счастлива,

– отметила Инна Белень.

Инна Белень о своей личной жизни / Скриншот из инстаграма

Напомним, что Александр Терен и Инна Белень объявили о расставании в начале февраля. Однако слухи об их разрыве ходили раньше – после того, как они публично поссорились по языковому вопросу.