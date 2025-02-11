Победительница "Холостяка-13" ответила, почему массово хейтят Александра Терена

Победительница 13 сезона "Холостяка" Инна Белень ответила, почему Александра Терена так много хейтят в сети. Ветеран войны столкнулся с этим сразу, как начали выходить первые эпизоды проекта.

Инна отметила, что до участия в реалити-шоу Александр говорил об инклюзивности и освещал проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, а потом он принял участие в "Холостяке" – проекте, который "совсем не об этом". Информирует 24 Канал со ссылкой на "33 вопроса от Люкс ФМ".

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Я знаю, что это его социальная миссия. Но все же он там показался со стороны как мужчина и человек. Поэтому его уже начали все оценивать по этим амплуа,

– высказалась Инна Белень.

Волонтер подчеркнула, что Александр Терен – ветеран войны, который имеет определенный опыт за спиной. Поэтому, по ее мнению, мужчину "нельзя рассматривать, как предыдущих Холостяков".

А люди хотят видеть в "Холостяке" кого? Раскованного, такого вайбового мужчину без своих, скажем так, тараканов,

– добавила победительница "Холостяка-13".

Кроме того, Белень поделилась, что Терен не любит, когда его хейтят.

Инна Белень в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

Инна Белень рассказала, как реагирует на хейт

Сама же победительница 13 сезона "Холостяка" призналась, что ее задевали хейтерские комментарии о том, что есть волонтеры, которые помогают гораздо больше нее, но о них не рассказывают.

Почему показали вообще на экране, что надо волонтерить? Чтобы люди об этом не забывали. И я очень рада, если есть очень много людей, которые делают больше, чем я. Я только "за", и я просто знаю, какой это труд,

– отметила Белень.

Инна подчеркнула, что не претендует на роль "главного волонтера Украины".