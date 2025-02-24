После расставания с Тереном: победительницу "Холостяка-13" заподозрили в романе с известным певцом
Победительница 13 сезона проекта "Холостяк" Инна Белень засветилась в компании известного украинского певца. Так, девушка спровоцировала слухи о новом романе после расставания с Александром Тереном.
Волонтер провела время с Вадимом Олейником, который когда-то пел с Владимиром Дантесом в группе "ДиО.фильмы". Совместное фото с Инной певец опубликовал в своем инстаграме, передает 24 Канал.
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Инна Белень и Вадим Олейник позировали на фоне заснеженного пейзажа. Победительница 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" укрылась пледом, она также сделала прическу за макияж, а певец фотографировался в очках.
Хороших выходных,
– подписал фото Олейник и отметил волонтерку.
Никакими подробностями они не поделились, поэтому неизвестно, по какому случаю встречались Вадим и Инна. Однако в комментариях некоторые люди уже подозревают знаменитостей в романе.
- "Целый пост для меня, какая честь", – написала Инна Белень.
- "Идеальная пара. Звезды сошлись прям".
- "Какая замечательная пара".
- "Топ, поздравляем, хороших выходных".
- "Ну какие красивые".
- "Прекрасные".
Коротко о личной жизни Инны Белень
- Напомним, что Инна Белень участвовала в 13 сезоне проекта "Холостяк" с Александром Тереном. В финале ветеран войны выбрал именно ее и вручил девушке желанное кольцо.
- Некоторое время после реалити-шоу паре удавалось строить отношения. Белень даже переехала в Киев из родного Харькова. Однако в начале февраля Инна и Александр объявили о расставании.
- Перед тем они публично поссорились. Дело в том, что Терена возмутила позиция любимой по языковому вопросу, о чем он написал в своем инстаграме. Белень после этого уехала в Харьков. Уже тогда в сети начали ходить слухи о расставании пары, но Александр заявлял, что они вместе.