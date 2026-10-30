"Никогда бы не согласилась": Мирошниченко призналась, что не была готова к приемной дочери

Инна Мирошниченко откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после усыновления детей. Она призналась, что три года назад не согласилась бы на этот шаг, если бы знала, что ждет впереди. В то же время Инна подчеркнула, что ее слова – о силе любви, а не о сожалении о своем решении.

Своими мыслями поделилась в инстаграме супруга ведущего Тимура Мирошниченко. К посту она добавила фотографии дочери Ангелины, которая недавно отпраздновала 11-летие.

По словам Инны, к новому опыту невозможно подготовиться полностью. Представляя себе будущее, люди опираются на то, что уже пережили, но родительство может поставить перед ними вызовы, которых они даже не могли предвидеть.

Если бы мне 3 года назад рассказали, что меня ждет, я бы никогда не согласилась на приемное родительство. Потому что тогда я не была готова,

– призналась Мирошниченко.

Дочь Инны Мирошниченко / фото _inna_mi_

Сейчас Инна видит, что способна справиться с тем, что раньше казалось ей невозможным. Она признает, что ошибается и не всегда все получается идеально. Однако в самые сложные моменты силы ей дает пример Ангелины.

Потому что каждый раз, когда я на грани того, чтобы сдаться, я смотрю на нее и думаю: "Она не сдалась! Она любит жизнь, людей! Она верит в чудо, несмотря на все, что пережила. Я большая. Я сильная. Я взрослая. Я точно смогу, если ребенок смог",

– написала Инна.

Мирошниченко назвала дочь своим самым большим учителем. По ее словам, Ангелина помогает ей по-новому увидеть собственные возможности и меняет ее представление о себе.

В то же время Инна попросила не воспринимать этот пост как признак недостатка любви к детям.

Мирошниченко с дочерью / фото _inna_mi_

Мирошниченко также объяснила, почему ей сложно давать советы людям, которые задумываются об усыновлении, но сомневаются. По ее мнению, откровенный рассказ о трудностях может напугать, однако такое решение не всегда поддается логическому объяснению.

Не хочу, чтобы вы увидели в этом тексте тоску или недостаток любви. Наоборот. Это осознание того, на что способна любовь. Потому что правда может напугать. Но сердце не руководствуется логикой, оно чувствует. И ведет туда, где вы должны быть,

– подытожила Инна.

Напомним, Ангелина живет в семье Мирошниченко уже два года. Супруги также усыновили мальчика Марселя и открыто делятся опытом воспитания детей.