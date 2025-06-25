Это просто чудо, – 46-летняя украинская телеведущая Инна Шевченко впервые станет мамой

46-летняя украинская телеведущая Инна Шевченко готовится впервые стать мамой. Она беременна от своего мужа, французского режиссера Лоран Жави.

Телеведущая родит первенца уже осенью. Инна и Лоран мечтали стать родителями более двух лет. В интервью "Коротко про" женщина рассказала о своем пути к беременности, пишет Show 24.

Тоже интересно Очень неожиданно, – Андрей Джеджула в третий раз стал отцом и рассекретил пол ребенка

Инна Шевченко рассказала, что консультировалась с французскими врачами и потом началось полномасштабное вторжение, поэтому у супругов был шок. Однако уже через год они обратились к репродуктологу.

Врачи предлагали телеведущей воспользоваться донорской яйцеклеткой, однако она отказалась. Шевченко забеременела благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) с третьей попытки.

И это реально просто чудо. Даже мой муж не верил, что у нас получится. Только я верила, потому что очень настойчивая, всегда иду к своей цели и никогда не сдаюсь,

– призналась Инна.

Путь телеведущей к беременности был тяжелым морально, физически и материально. В течение этого времени ее поддерживал муж. Хотя, по словам Инны, Лоран Жави больше верит в науку и проценты, а она – в чудо.

Он понимал, насколько мне это важно, потому что у него есть двое детей от предыдущего брака, а у меня детей нет. Поэтому я шла до конца. Это свойство моего характера. И это мне позволяло двигаться дальше,

– добавила телеведущая.

Ранее мы сообщали, что телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Она родила сына.

Инна Шевченко о восприятии нового тела

Шевченко поделилась, что два года принимала гормоны, поэтому у нее сбился метаболизм. Женщина призналась, что была шокирована, ведь всю жизнь имела хорошую физическую форму и занималась спортом.

Я беременею, и у меня сразу все идет и в живот, и в ноги, появляется целлюлит. Конечно, беременность – это невероятное счастье. Но мне надо было научиться воспринимать свое новое тело,

– рассказала Инна Шевченко.

Телеведущая начала воспринимать свое новое тело, когда появился животик.

"А когда почувствовала толчки, связь с малышом внутри, совсем по-другому начала воспринимать свое тело. Сейчас я смотрю на него как на что-то материнское, которое не столько для красоты, сколько для создания жизни. Сейчас совершенно иначе воспринимаю свои объемы. Мне даже приятно чувствовать себя такой", – отметила Шевченко.