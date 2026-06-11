Мы всегда позиционируем себя как украинская группа, – интервью с Юлией Саниной о новом альбоме The Hardkiss, отношениях с мужем, сыне и Евровидении

11 июня группа The Hardkiss выпустила пятый студийный альбом. Поклонники ждали этого релиза очень долго. И вот, наконец, в плейлист можно будет добавить новые песни любимой группы.

Фронтвумен группы Юлия Санина рассказала в интервью 24 Каналу о том,, как изменилось ее понимание успеха,, творческую паузу и новый альбом.

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О новом альбоме и его концепции

У вашего пятого студийного альбома довольно интересная концепция. Почему именно образ Grey Hound стал для вас самой точной метафорой времени?

Нам очень хотелось, чтобы пятый студийный альбом был целостным и имел концепцию. Чтобы все истории были рассказаны с определенной перспективы. Сначала мы выбрали цвет – серый. Что-то между черным и белым. Цвет неопределенности, цвет холодного бетона, который прослеживается у нас от клипа к клипу. Затем появился образ девушки в сером костюме, которая стала олицетворением времени, тем самым Grey Hound.

Если писать это словосочетание отдельно,, оно переводится как «серый гончак» или «серый преследователь». Если же брать его как название породы собаки,, то это самая быстрая собака в мире. Так у нас и сложился пазл. Мы поняли, что этот альбом написан от имени Времени – свидетеля наших судеб, которое бежит в бешеном темпе. Это неоднозначный персонаж, от которого то убегают, то, наоборот, обращаются к нему.

Вы называете время не врагом, а целителем. Это ваш личный опыт или скорее философское наблюдение?

Одно из моих любимых стихотворений – стихотворение Лины Костенко «Жизнь идет и все без корректур...». Еще в школе, когда мы его изучали, меня заинтересовала концепция времени. «Единственный,, кто не устает, – время,, а мы живые,, нам нужно спешить».

Вот это время. Все говорят: «Пройдет время – станет легче». И, прожив определенный жизненный опыт, могу с уверенностью сказать, что это действительно так. Иногда время – лучший психотерапевт.

Был ли момент в вашей жизни, когда время «лечило», «расставляло все по своим местам»?

Прямо сейчас происходит много моментов, когда ты понимаешь, что не нужно спешить с принятием решений или обрыванием связей. Иногда стоит дать себе время лучше понять себя, а другим людям – возможность прожить определенный опыт и самим увидеть, как будут развиваться события.



The Hardkiss / Фото пресс-службы

Вы сознательно взяли творческую паузу перед созданием альбома. Как это молчание повлияло на группу?

В конце 2024 года в группе наступил довольно переломный момент. Мы решали,, сворачивать ли вообще деятельность The Hardkiss,, или,, наоборот,, начинать новый этап и создавать новую музыку.

В начале 2025 года было принято решение взять паузу. Мы сообщили об этом всему коллективу и музыкантам, поскольку нам с Валом нужно было побыть наедине со своими мыслями, пожить и понять, есть ли у нас творческие идеи, которые мы хотели бы реализовать в проекте The Hardkiss.

И буквально сразу начали рождаться песни. Когда они начали появляться одна за другой, мы поняли, что будет альбом. Материал получался настолько качественным и сильным, песни были настолько красивыми, что нам захотелось поделиться этим творчеством с людьми. Тогда мы объявили команде, что будет альбом. Все очень обрадовались и буквально выдохнули, ведь это означало, что впереди группу ждет новый творческий путь.

Есть ли трек из альбома, который дался вам особенно болезненно или, наоборот, родился очень легко?

В альбоме нет ни одной песни, которая далась сложно. Все композиции были написаны довольно быстро. Некоторые из них сначала написала я, а потом их дорабатывал Вал. Это, в частности, Ursula, Opera, Tenderness.

Были и демо, которые начинал Вал. Это более драйвовые композиции: Crush, Nice, I Love You.

В этом альбоме также прослеживаются две наши составляющие – hard и kiss.



Юлия Санина / Фото пресс-службы

В альбоме много тем о потере дома, разлуке и внутреннем одиночестве. Насколько это отражение вашего личного состояния?

Это абсолютно искреннее отражение того, что мы сегодня переживаем как люди. Мы находимся в эмиграции, которую никогда не планировали и не хотели.

Ощущение серого пространства вокруг, неопределенности будущего, поиска новых опор, за которые можно держаться, – об этом очень много в этом альбоме. Иногда то, что нам трудно выразить словами, проще спеть в песнях.

Почему среди преимущественно англоязычных треков вам было важно оставить именно Ursula и 1000 на украинском?

Мы всегда позиционируем себя как украинская группа. Так было и так будет. Поэтому мы обязательно продолжим выпускать украиноязычные песни для аудитории, которой это важно, так же, как и нам.

Мне очень нравится писать на украинском языке. Я считаю, что на украинском песни получаются гораздо глубже и эмоциональнее. Поэтому ждите новинок уже осенью.



The Hardkiss / Фото пресс-службы

Правда ли, что в отношениях Юлии и Вала был кризис?

Авторами всех песен нового альбома являются Юлия Санина и Вал Бебко. Юлия, в публичном пространстве не раз ходили слухи о проблемах в ваших отношениях. Действительно ли ваша пара переживала кризис?

Нет, это неправда. Нам было достаточно весело наблюдать, как желтая пресса сначала сама придумала нам кризис, затем сама же его опровергла, а потом объявила, что я беременна, а потом, что только планирую второго ребенка. Мы с Валом стараемся относиться к этому спокойно и просим родителей не читать это,, потому что они больше всех расстраиваются.

Где сейчас и чем занимается сын Саниной и Бебка?

Ваш сын Даниил во время войны находится за границей вместе с вами и получает там образование. Планируете ли вы впоследствии возвращаться в Украину?

Даниил пока учится в международной школе. Долгосрочных планов никто сейчас не строит. Даня не был в Украине с момента, как мы уехали в начале февраля 2022 года. Он очень ждет, когда снова сможет зайти в свою комнату в доме, увидеться с друзьями и родными – с дедушкой, которого не видел уже более четырех лет.

Данило также увлекается музыкой? Есть ли у него другие хобби?

Даня учится играть на фортепиано, но его главные увлечения – это спорт. Он достаточно серьезно занимается дзюдо и делает первые шаги в муай-тай. Кроме того, в дополнение к школьным урокам изучает робототехнику и инженерию.

Как вы разговариваете с сыном о войне? Знает ли он, что происходит в Украине?

Да, мы очень много говорим об этом. Он знает из рассказов и видео, о том, что происходит в Украине, и очень переживает каждый раз, когда я еду в Киев. Мы ничего от него не скрываем.

Хотела бы Юлия Санина вернуться на «Евровидение»?

Недавно состоялось «Евровидение», и после финала вы публиковали видео,, где повторили вокализ LELÉKA. Как вы оценили ее выступление?

Мне очень понравилось выступление LELÉKA. Хотелось ее всячески поддержать – потому что видела, сколько традиционного хейта выливается на нашего представителя. Когда я сама побывала там в качестве ведущей, почувствовала: публика в основном воспринимает этот конкурс как развлечение, праздник. Люди хотят петь, танцевать, наряжаться в яркие костюмы. И все труднее доносить глубокие и важные для нас смыслы на Евровидении. Но LELÉKA смело выбрала свой путь – лирично-драматическую песню и номер. Очень сложная композиция, и я считаю, что она справилась.

Думали ли вы о том,, чтобы когда-нибудь вернуться на национальный отбор в качестве конкурсантов?

Я считаю, что нам не нужно участвовать как конкурсантам – появилось очень много молодых и талантливых артистов, которым эта площадка нужнее. Мне кажется, что я достойно представила Украину как ведущая Евровидения – и на этом стоит остановиться вовремя.

Как вы относитесь к запрету артистам, которые после 2014 года выступали в России, представлять Украину на Евровидении?

Этот критерий я считаю сомнительным. Ведь большинство артистов, которые начали свою карьеру до 2014 года, и имели какую-то актуальность и востребованность – ездили выступать в Россию. К сожалению, такими были правила и традиции шоу-бизнеса того времени.

В 2014 году мы отыграли один единственный рок-фестиваль в Москве,, который нам вспоминают до сих пор. В то время мы были очень молодыми артистами и не могли просто так отказаться от выступления из-за контрактных обязательств. Но это был наш последний визит в Россию. После этого мы потратили несколько месяцев,, чтобы закрыть все юридические соглашения и отменили запланированные туры. На такие решения и шаги нужно было время, и я уверена, что у некоторых других артистов ситуация была похожей. Другое дело – те, кто продолжал там сознательно выступать и в дальнейшем… Это уже не окей и я здесь никого не оправдываю.

Главное — не превращать Национальный отбор в морально-репутационное чистилище для талантов. Потому что даже молодым и незапятнанным артистам иногда страшно туда подавать заявки.

У The Hardkiss будут гастроли в Украине?

У вас впереди европейский тур. А будут ли гастроли в Украине?

Я очень мечтаю о концертах в Украине. Два года назад я давала здесь тур Special Kiss. Уверена, что выступления будут – сольные или с составом группы, это решать не только мне, решение должно быть коллективным. Надеюсь, что скоро смогу порадовать всех туром по городам Украины.