Бывший участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа крестили свою младшую дочь Кето в Грузии. Звездная чета пригласила на таинство самых близких, однако лицо пятимесячной девочки родители пока решили скрыть от публики.

Первыми фотографиями из храма поделилась возлюбленная шоумена в своем инстаграме. На опубликованных снимках пара стоит на коленях перед священником, держащим младенца на руках.

Для этого особенного события Иракли выбрал классический мужской костюм. Лиза же появилась на церемонии в светлом платье, накинув сверху пиджак, а свой образ дополнила солнцезащитными очками.

Сегодня наша маленькая Кето стала христианкой,

– написала родственница семьи в сторис.

Иракли Макацария с женой на крестинах дочери / фото lizachichuaa

На территории церкви звездную маму также сфотографировали с малышкой на руках в сопровождении старшего сына, трехлетнего Георгия. Кроме него, супруги воспитывают годовалую дочь Нино, которую на этот раз показали подписчикам, прикрыв лицо сердечком.

Кстати, Иракли Макацария очаровал семейными фотографиями с отдыха в Турции. Вместе с 24-летней женой Лизой Чичуа он устроил фотосессию со старшим сыном Георгием.