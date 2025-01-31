Бывший "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом

Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа во второй раз стали родителями. Звезда "Холостяка" поделился первым фото новорожденного ребенка.

Герой украинского "Холостяка-6" и грузинский продюсер Иракли Макацария поделился счастливой новостью. Он стал отцом во второй раз, передает 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Иракли Макацария опубликовал первое фото ребенка, на котором показал крошечную ручку. Известно, что у звездного отца родилась дочь. В подписи к фото знаменитость объявил ее имя – Нина.

Нина Макацария. Добро пожаловать,

– написал Иракли.



Иракли Макацария стал отцом во второй раз / Фото из инстаграма Иракли Макацария

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