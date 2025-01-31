31 января 2025, 10:18
Бывший "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом
Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа во второй раз стали родителями. Звезда "Холостяка" поделился первым фото новорожденного ребенка.
Герой украинского "Холостяка-6" и грузинский продюсер Иракли Макацария поделился счастливой новостью. Он стал отцом во второй раз, передает 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.
К слову Родилась преждевременно: что известно о дочери принцессы Беатрис и какое ее место в очереди на трон
Иракли Макацария опубликовал первое фото ребенка, на котором показал крошечную ручку. Известно, что у звездного отца родилась дочь. В подписи к фото знаменитость объявил ее имя – Нина.
Нина Макацария. Добро пожаловать,
– написал Иракли.
Иракли Макацария стал отцом во второй раз / Фото из инстаграма Иракли Макацария
Что известно о личной жизни Иракли Макацария
- Иракли Макацария не удалось найти любовь на украинском проекте "Холостяк". Свою пару он все-таки отыскал на родине – ею стала на 17 лет младшая грузинка Лиза Чичуа. Летом 2022 года Иракли и Лиза сыграли свадьбу в Тбилиси.
- В июне следующего года влюбленные стали родителями впервые – у них родился сын, которого решили назвать Георгием. Иракли Макацария присутствовал на родах жены и не смог сдержать слез во время первой встречи с сыном.