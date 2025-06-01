Взрывы прямо над нами, – KOLA попала под обстрел в Израиле

Певица KOLA оказалась в эпицентре обстрела Израиля. Вчера Иран запустил по стране ракеты.

KOLA вышла на связь к подписчикам в инстаграм-сториз, пишет Show 24. Певица рассказала, зачем приехала в Израиль.

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Вечером 13 июня Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщалось о взрывах в Тель-Авиве и Иерусалиме, работала ПВО. KOLA опубликовала видео, на котором слышен сигнал воздушной тревоги.

KOLA попала под обстрел в Израиле: видео из инстаграма певицы

Затем певица распространила еще одно видео, где показалась взволнованной. Она отметила, что рядом прозвучало 15 взрывов подряд, поэтому чувствовала себя уже не так спокойно.

KOLA вышла на связь из Израиля: видео из инстаграма певицы

Несмотря на то, что KOLA живет в Украине, где идет война, она призналась, что было страшно.

Человек приехал на 10 дней пролечить то, что не мог пролечить уже как полгода из-за своих графиков. Ну и, конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля..,

– написала певица.

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