30% ее легких было повреждено, – кум Ирины Билык удивил деталями серьезной болезни певицы

Недавно украинская певица Ирина Билык перенесла сложную болезнь. Тогда ее даже госпитализировали.

Артистка не очень охотно комментировала свое состояние, зато подробности недавней болезни раскрыл близкий друг и кум звезды Евгений Рыбчинский. Сообщает Show 24 со ссылкой на ЖВЛ.

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Медики категорически запрещали Ирине Билык выступать, из-за чего артистке, которой поставили диагноз "воспаление легких", пришлось перенести концерты в других городах Украины. Однако юбилейное выступление в столице она отыграла, поскольку заверила, что чувствует себя лучше.

Ира очень болела, и она не из тех, кто будет выставлять на страницах свои болезни, – она будет выставлять только свои достижения. Она сильно переболела и вообще большой подвиг совершила, что вышла на сцену после того, как 30% ее легких было повреждено,

– отметил Рыбчинский.

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Стоит отметить, что свой концерт Ирина Билык начала с чествования памяти погибших во время российского обстрела Кривого Рога 4 апреля, когда в результате атаки погибло 20 человек, среди которых 9 детей. Также во время выступления Билык призналась в любви одному из известных украинских исполнителей.