Ирина Билык впервые за долгое время показала двух сыновей и призналась, влюблена ли
- Ирина Билык поделилась фотографией с двумя сыновьями в инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.
- Певица призналась, что пока не влюблена, опровергнув слухи о романе с Муратом Налчаджиоглу.
Ирина Билык впервые за долгое время показалась с сыновьями. Певица также поделилась подробностями личной жизни.
Билык решила пообщаться с подписчиками. Она ответила на их вопросы в инстаграме, передает Show 24.
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У Ирины Билык поинтересовались, как она любит отдыхать. Певица ответила, что с родными, и опубликовала фотографию с двумя сыновьями – старшим Глебом и младшим Табризом.
Когда и где именно семья сделала фотографию – неизвестно.
Кстати! Ранее Ирина Билык показала архивное фото мамы, которая умерла в 2020 году.
Также Ирина Билык ответила на вопрос о личной жизни. Певица призналась, что сейчас не влюблена. Отметим, что некоторое время в сети ходили слухи о ее романе с экс-супругом Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.
Что известно о личной жизни Ирины Билык
Напомним, что Ирина Билык восемь лет прожила в гражданском браке с продюсером Юрием Никитиным. Впоследствии певица обвенчалась с манекеном Андреем Оверчуком. У пары родился сын Глеб.
Ирина Билык также находилась в отношениях с Дмитрием Коляденко и с Дмитрием Дикусаром.
К тому же певица была замужем за российским продюсером, фотографом и художником азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. Суррогатная мать родила супругам сына Табриза.