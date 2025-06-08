Известный юморист неожиданно заявил, что хочет представлять Украину на Евровидении-2026

Юморист, певец и звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов поделился амбициозными творческими планами. Он планирует принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2026.

Об этом артист сообщил во время закрытого показа клипа на свой новый трек "Шелковица", записанный вместе с музыкантом Артемом Дамницким, более известным как DAMNITSKYI. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Люленова.

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Так, по словам певца, дуэт готовится, чтобы подать заявку и побороться за возможность представить Украину на Евровидении. Их совместный трек "Шовковица" уже набрал популярность в тикток с большим количеством положительных отзывов от слушателей.





Иван Люленов рассказал, что планирует принять участие в Нацотборе на Евровидение / Скриншот из инстаграма артиста

Напомним, нынешнее участие Украины на Евровидении завершилось девятым местом группы Ziferblat с композицией Bird of Pray. В то же время победу одержала Австрия. Ее представлял певец JJ с лирическим треком Wasted Love. Известно, что в Австрии уже начался процесс отбора города-хозяина Евровидения-2026, поэтому города уже могут подавать заявки на проведение песенного конкурса, в соответствии с критериями, установленных Европейским вещательным союзом.