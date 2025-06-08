Про це артист повідомив під час закритого показу кліпу на свій новий трек "Шовковиця", записаний разом із музикантом Артемом Дамницьким, більш відомим як DAMNITSKYI. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Люлєнова.

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Так, за словами співака, дует готується, щоб подати заявку і поборотися за можливість представити Україну на Євробаченні. Їхній спільний трек "Шовковиця" вже набрав популярність у тікток з великою кількістю позитивних відгуків від слухачів.





Іван Люлєнов розповів, що планує взяти участь в Нацвідборі на Євробачення / Скриншот з інстаграму артиста

Нагадаємо, цьогорічна участь України на Євробаченні завершилася дев'ятим місцем гурту Ziferblat із композицією Bird of Pray. Водночас перемогу здобула Австрія. Її представляв співак JJ з ліричним треком Wasted Love. Відомо, що в Австрії вже розпочався процес відбору міста-господаря Євробачення-2026, відтак міста вже можуть подавати заявки на проведення пісенного конкурсу, відповідно до критеріїв, встановлених Європейською мовною спілкою.